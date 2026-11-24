Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках программы "Молодежь в бизнесе" (YiB) в Азербайджане намерен предоставлять местным банкам-партнерам кредитные линии объемом до 25 млн евро для дальнейшего финансирования молодых предпринимателей.

Как передает Report, об этом сказала руководитель направления финансирования и развития МСП ЕБРР по Турции и Кавказу Симона Зех Атанасовски (Simone Zeh Atanasovski) в ходе презентации программы в Баку.

По ее словам, ЕБРР в рамках данной инициативы планирует выдавать банкам-партнерам кредитные линии объемом до 25 млн евро на срок до 5 лет (включая возможность предоставления льготного периода) для последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП), собственниками или управляющими которых выступают лица моложе 35 лет.

"Механизм покрытия риска первых убытков направлен на поддержку банков, обеспечивая им уверенность при кредитовании данного субсегмента и создавая страховочную сетку. В общей сложности мы готовы покрывать до 70% по каждому конкретному кредиту, выданному молодому предпринимателю или молодежному предприятию, при максимальном лимите покрытия в размере 10% от суммы отдельной кредитной линии, выделенной банку-партнеру", - подчеркнула С. Атанасовски.

Она уточнила, что в целях мотивации банков к вложениям в инфраструктуру, маркетинговые активности и адаптацию систем оценки рисков ЕБРР дополнительно внедряет механизм вознаграждения за достижение результатов. Объем выплат составит до 3% от суммы выданных кредитов при условии выполнения целевых показателей по увеличению доли молодежного предпринимательства в кредитном портфеле. Согласно данным ЕБРР, на сегодняшний день доля молодых предпринимателей на рынке региона составляет немногим менее 16%, что открывает существенные возможности для расширения кредитования в этом сегменте.

Помимо предоставления финансовых средств, банк обеспечит партнерам техническую поддержку и консультационные услуги, в том числе через свой бакинский офис, для организации образовательных и менторских программ для клиентов. В соответствии с критериями ЕБРР (базирующимися на стандартах ЕС), к категории ММСП относятся предприятия с годовым оборотом до 15 млн евро, совокупными активами до 43 млн евро и численностью персонала до 250 сотрудников. К участию в программе также допускаются компании, находящиеся в процессе передачи бизнеса, где управление уже перешло к представителям молодого поколения, даже при условии, что право собственности пока не переоформлено. Программа "Молодежь в бизнесе", осуществляемая при содействии Европейского союза, на данный момент охватывает 19 государств, а совокупный объем выделенного в ее рамках финансирования превысил 1 млрд евро.