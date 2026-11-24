Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с финансовым сектором разрабатывает методологическое руководство по управлению искусственным интеллектом.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Data Science ЦБА Рамин Дервишов на X Международном банковском форуме.

По его словам, хотя около 80% участников финансового сектора используют искусственный интеллект, лишь около 2% этих решений представляют собой полностью автономные системы. Этот разрыв показывает, что ИИ в финансовом секторе применяется преимущественно как инструмент поддержки принятия решений.

Дервишов сообщил, что темпы развития искусственного интеллекта в мире ежегодно растут примерно на 50%, и к этой скорости должны адаптироваться как государственные структуры, так и целые страны.

Основными сферами применения искусственного интеллекта в финансовом секторе являются анализ кредитных рисков, выявление мошенничества и аномалий, обработка документов, а также поддержка процесса принятия решений.

По мнению руководителя отдела, наряду с правильностью решения важное значение имеет и его своевременность. В связи с этим ускорение процесса принятия решений за счет внедрения ИИ является одной из главных целей в финансовом секторе. Вместе с тем скорость не должна достигаться в ущерб качеству и точности решений.

Он отметил, что Центральный банк совместно с финансовым сектором разрабатывает методологическое руководство по управлению искусственным интеллектом. Документ, который на первоначальном этапе будет носить рекомендательный характер, в будущем может стать основой для формирования регуляторных правил.