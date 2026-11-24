Отсутствие территориальных претензий к Азербайджану в новом проекте конституции Армении следует расценивать как положительный шаг с точки зрения укрепления долгосрочного мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Об этом грузинскому бюро Report сказал исполнительный секретарь партии "Единая Нейтральная Грузия", эксперт Вахтанг Шакаришвили.

Эксперт подчеркнул, что дополнительные шаги, направленные на обеспечение долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, приветствуются грузинской стороной:

"Мы считаем, что мир, стабильность и экономическое процветание на Южном Кавказе отвечают интересам всех трех стран и наших народов".

По его словам, развитие сотрудничества и добрососедских отношений между странами региона, формирование стабильной и предсказуемой среды может создать возможности для более активного вовлечения Южного Кавказа в международные экономические проекты.