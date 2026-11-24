Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) намерен закупить до 1,5 млн доз экспериментальной вакцины против вируса Эбола Бундибугио при условии, что испытания подтвердят ее безопасность и эффективность.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянска.

Вакцину разработали Оксфордский университет и Институт сыворотки Индии. Сейчас она проходит испытания в Демократической Республике Конго (ДРК), где вспышка, вызванная этим видом вируса Эбола, унесла жизни более 5 700 человек. Одобренных вакцин и препаратов для лечения инфекции, вызванной вирусом Бундибугио, пока нет.

Gavi не раскрыл финансовые условия сделки. Ранее альянс выделил $40 млн на ускорение разработки вакцин против этого вида вируса.

Генеральный директор Gavi Сания Ништар подчеркнула, что применение вакцины в экстренном порядке до ее официального одобрения возможно при наличии протоколов ВОЗ, предусматривающих, в частности, мониторинг состояния вакцинированных.

"Мы обеспечили поставку доз, но, чтобы начать вакцинацию, необходимо определить порядок ее применения. Надеемся, ВОЗ сделает это как можно скорее", - сказала Ништар агентству Reuters в Аддис-Абебе.

Она также отметила, что проведение вакцинации потребует дополнительного финансирования. До одобрения ВОЗ в 2019 году применение вакцины Ervebo компании Merck в рамках экстренного доступа обходилось примерно в $120 за дозу.

Ervebo разработана против заирского вида вируса Эбола. Сейчас исследователи проверяют, может ли она также защищать от вируса Бундибугио. Вакцина компании Moderna, разработанная специально против Бундибугио, также проходит испытания.