23 ноября в Париже на церемонии награждения LaListe - одной из престижных гастрономических платформ по отбору лучших ресторанов мира были представлены богатые гастрономические возможности и многовековое кулинарное наследие Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии Азербайджан представила делегация Агентства и Национального кулинарного центра, а также местных профессиональных гастрономических специалистов.

В рамках мероприятия были представлены богатая национальная кухня Азербайджана, гастрономическое наследие, местные продукты и вина. При участии наших специалистов блюда национальной кухни были представлены зарубежным гостям в сочетании традиционных и современных гастрономических подходов.

В ходе презентации особое внимание было уделено сохранению пищевого разнообразия Азербайджана, продвижению традиционных продуктов и национальных гастрономических ценностей на международном уровне.