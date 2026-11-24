Azərbaycan restoranlarının beynəlxalq platformaya inteqrasiyasına start verilir
- 24 noyabr, 2026
- 14:11
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın zəngin qastronomiya imkanları və çoxəsrlik kulinariya irsi noyabrın 23-də Parisdə keçirilən və nüfuzlu qastronomiya platformalarından olan "La Liste"nin dünyanın ən yaxşı restoranlarının seçimi üzrə mükafatlandırma mərasimində təqdim edilib.
"Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə ölkəmizi Agentliyin və tabeliyindəki Milli Kulinariya Mərkəzinin nümayəndələri, eləcə də yerli peşəkar qastronomiya mütəxəssislərindən ibarət Azərbaycan nümayəndə heyəti təmsil edib.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın zəngin milli mətbəxi, qastronomiya irsi, yerli məhsulları və şərabları tanıdılıb. Yerli qastronomiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə milli mətbəximizin klassik təamları ənənəvi və müasir qastronomik yanaşmaların vəhdətində beynəlxalq iştirakçılara nümayiş etdirilib. Təqdimat zamanı Azərbaycanın qida biomüxtəlifliyinin qorunmasına, ənənəvi məhsulların və milli qastronomiya dəyərlərinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına xüsusi diqqət yetirilib.
Məlumat verilib ki, Azərbaycan mətbəxi xalqımızın çoxəsrlik tarixini, zəngin mədəniyyətini, coğrafi müxtəlifliyini və qonaqpərvərlik ənənələrini özündə birləşdirən mühüm milli sərvətlərdən biridir. Azərbaycan mətbəxi Şərq və Qərb sivilizasiyaların təsiri ilə formalaşsa da, əsrlər boyu özünəməxsus kulinariya kimliyini qoruyub saxlayıb. Azərbaycanın qastronomiya irsi yalnız yeməklərdən deyil, həm də yerli məhsullardan, kənd təsərrüfatı ənənələrindən, süfrə mədəniyyətindən, qonaqpərvərlikdən və qədim şərabçılıq tarixindən ibarətdir.
Həmçinin Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmidin "La Liste" beynəlxalq təşkilatının təsisçisi və prezidenti Filipp For arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı sözügedən beynəlxalq brendin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi və ölkəmizin restoran sektorunun beynəlxalq qastronomiya platformalarında təmsilçiliyinin genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.
Bildirilib ki, Azərbaycanın restoran sektoru son illərdə beynəlxalq qastronomiya məkanında daha geniş tanınmağa başlayıb. Bu proses milli mətbəxin xarici ölkələrdə təbliği, yerli restoranların beynəlxalq reytinqlərdə və bələdçilərdə təmsil olunması, aşpazların peşəkar əməkdaşlığı və qastronomik turizmin inkişafı ilə əlaqədardır. Bu istiqamətdə atılan addımlar Azərbaycanın zəngin kulinariya ənənələrini müasir qastronomiya dünyası ilə birləşdirərək ölkəmizin beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Tədbirə beynəlxalq səviyyəli aşpazlar, qastronomiya və qonaqpərvərlik sektorunun rəhbər şəxsləri, xarici media, eləcə də tərəfdaş qurumların təmsilçiləri daxil olmaqla yüzlərlə nümayəndə qatılıb.
Tədbirdə, həmçinin Azərbaycanın Fransadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Leyla Abdullayeva iştirak edib.
Qeyd edək ki, qastronomiya turizminin inkişafı Prezident İlham Əliyevin 20 avqust 2026-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulan istiqamətlərdən biridir. Dövlət Proqramı çərçivəsində 70 ictimai iaşə müəssisəsi haqqında məlumatların "La Liste" də daxil olmaqla beynəlxalq restoran bələdçilərinin məlumat bazalarına yerləşdirilməsi, 200 aşpazın beynəlxalq dərəcəli sertifikat əldə etməsi, eləcə də ölkəmizdə beynəlxalq və regional qastronomiya tədbirlərinin təşkili nəzərdə tutulur.
2015-ci ildə təsis edilmiş, hazırda 200 ölkədən 40 minə yaxın qastronomik obyekt üzrə məlumatı, 7000-dən çox hoteli əhatə edən platforma minlərlə nəşrə, 1100-dən çox peşəkar mənbəyə və milyonlarla onlayn rəyə əsaslanaraq istifadəçilər üçün dünya üzrə yüksək səviyyəli qastronomik təcrübələri cəmləşdirir. Təşkilat beynəlxalq tədbirlər və mükafatlandırma mərasimləri vasitəsilə kulinariya yaradıcılığını, innovasiyanı və dayanıqlılığı təşviq edir. "La Liste" ilə əməkdaşlıq restoran və hotellər üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmaq baxımından yeni imkanlar açaraq qlobal bazarda rəqabət üstünlüyü yaradır.
Beynəlxalq qastronomiya platformalarında təmsilçilik restoranların yalnız mükafat qazanması demək deyil. Bu, eyni zamanda ölkənin kulinariya irsinin, müasir restoran konsepsiyalarının, yerli məhsullarının və xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilməsidir.