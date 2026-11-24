Скорректированная чистая прибыль китайской корпорации Xiaomi в третьем квартале 2026 года снизилась на 57% и составила 4,9 млрд юаней ($735,65 млн).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

По данным London Stock Exchange Group (LSEG), аналитики в среднем ожидали, что прибыль производителя смартфонов и электромобилей составит 5,2 млрд юаней ($780 млн).

Выручка Xiaomi за июль-сентябрь составила 107,2 млрд юаней ($16,09 млрд), превысив средний прогноз аналитиков в 105,5 млрд юаней ($15,84 млрд).