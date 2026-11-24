Бакметрополитен продлит работу Красной линии из-за матча "Сабах" – "Барселона"
Инфраструктура
- 24 ноября, 2026
- 14:20
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В связи с матчем "Сабах" - "Барселона", который состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, время работы Красной линии (М1) метрополитена будет продлено на один час.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", все станции ветки будут открыты для пассажиров до 01:00.
Для усиления контроля на станциях будет задействован дополнительный персонал, а движение поездов после завершения игры будет регулироваться с учетом пассажиропотока на станции "Кёроглу".
В течение дня составы продолжат курсировать по действующему осенне-зимнему графику. Режим работы Зеленой (М2) и Фиолетовой (М3) линий останется без изменений.
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