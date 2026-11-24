В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории села Ингала, прекратившего существование на территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, в документах Российской империи и советского периода населенный пункт, в котором ранее проживали азербайджанцы, упоминается под разными названиями: в царский период – Ингала, а в советский – Ингала, Кючук Ахис, Покр Ахис и Покр Хахис.

В источниках конца XIX века село Ингала упоминается как отселок соседнего азербайджанского села Ахис. В советских источниках также встречается название Кючук Ахис. В период царской России село входило в состав Эриванского уезда Эриванской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются также армянские источники, в разное время до 1916 года в селе проживали исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Так, согласно сборнику "Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года", в 1886 году в селе проживали 113 человек. По данным книги З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1897 году численность населения составляла 124 человека. Согласно труду А. П. Манвеляна и Г. М. Мартиросяна "Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831–1959 годы", в 1916 году в селе проживал 161 человек, преимущественно азербайджанцы.

В 1918–1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии и других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

В этот период район Ведибасар, на территории которого находилась Ингала, стал одним из центров тюркского сопротивления дашнакской диктатуре. Армянское правительство неоднократно направляло туда войска, что летом 1919 года привело к масштабному вооруженному восстанию.

Последствия этнических чисток отразились в данных переписи населения Советской Армении 1922 года, согласно которым село было разрушено.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году в стране окончательно утвердился коммунистический режим. После этого азербайджанское население начало возвращаться в село.

В советский период Ингала первоначально входила в состав Вединского района, а затем – Арташатского района. По данным армянских источников, азербайджанцы проживали на территории села вплоть до конца 1940-х – начала 1950-х годов.

Согласно сведениям З. Коркотяна, в 1926 году в селе насчитывалось 30 азербайджанцев, а в 1931 году – 33. По данным А. П. Манвеляна и Г. М. Мартиросяна, в 1939 году в селе проживали 124 человека.

В 1948–1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР. Согласно армянскому источнику, после выселения жителей в 1940–1950-х годах село оказалось заброшенным и прекратило существование как населенный пункт.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, с несколькими разрушенными надгробиями.