Милан сделал Реалу официальное предложение по трансферу нападающего – готов выложить €70 млн
- 24 ноября, 2026
- 15:04
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Милан хочет подписать нападающего мадридского Реала Эндрика.
Как сообщает Report со ссылкой на Cadena SER, "россонери" уже сделали официальное предложение по трансферу бразильца.
По данным источника, Милан планирует оформить трансфер в январе 2027 года и готов заплатить за Эндрика 70 млн евро. Если же не удастся подписать нападающего сборной Бразилии в ближайшее время, то "россонери" вернутся за ним летом следующего года.
В то же время Жозе Моуринью не хочет отпускать Эндрика зимой, поскольку считает, что будет сложно найти равноценную замену. Ожидается, что в ближайшее время агенты бразильца прибудут в Мадрид, чтобы обсудить его будущее. Окончательное решение по поводу трансфера должен принять лично нападающий.
Напомним, что Эндрик перешел в Реал в 2024 году за 60 млн евро из Палмейраса. В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей за королевский клуб, забив лишь один гол в Лиге чемпионов против Ромы (4:3).