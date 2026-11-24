Милан хочет подписать нападающего мадридского Реала Эндрика.

Как сообщает Report со ссылкой на Cadena SER, "россонери" уже сделали официальное предложение по трансферу бразильца.

По данным источника, Милан планирует оформить трансфер в январе 2027 года и готов заплатить за Эндрика 70 млн евро. Если же не удастся подписать нападающего сборной Бразилии в ближайшее время, то "россонери" вернутся за ним летом следующего года.

В то же время Жозе Моуринью не хочет отпускать Эндрика зимой, поскольку считает, что будет сложно найти равноценную замену. Ожидается, что в ближайшее время агенты бразильца прибудут в Мадрид, чтобы обсудить его будущее. Окончательное решение по поводу трансфера должен принять лично нападающий.

Напомним, что Эндрик перешел в Реал в 2024 году за 60 млн евро из Палмейраса. В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей за королевский клуб, забив лишь один гол в Лиге чемпионов против Ромы (4:3).