Бульдозер с водителем провалился под лед на Таймыре (Россия).

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС Красноярского края.

Инцидент произошел неподалеку от города Дудинка. Транспорт выехал на тонкий лед озера и провалился.

Ведутся поиски.