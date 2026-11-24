В Англии число смертей от жары в этом году достигло рекордного уровня - 5 258.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского агентства по вопросам безопасности здоровья (UKHSA).

Отмечается, что это самый высокий показатель с момента начала ведения статистики в 2016 году и на 76% больше, чем предыдущий рекорд, установленный летом 2022 года, когда было зафиксировано 2 985 смертей, связанных с жарой.

Эти данные появились после того, как предварительные статданные Британской метеорологической службы показали, что лето 2026 года было самым жарким с 1884 года – первого года, за который имеются данные.

По данным UKHSA, наибольшее количество смертей, связанных с жарой, было зафиксировано в период с 21 по 28 июня 2026 года, который называют вторым периодом жары.