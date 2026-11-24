Кабинет министров принял решение об изменении "Правил деятельности постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов".

Как сообщает Report, документ о внесении поправок подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, эксплуатантом аэропорта будет считаться государственный орган (структура), физическое или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию одного или нескольких аэропортов на законных основаниях.