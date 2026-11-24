Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к новому составу Конгресса США с просьбой о предоставлении масштабного пакета военной помощи и ужесточении санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Киев рассчитывает на помощь, в случае если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить президента России Владимира Путина прекратить конфликт до конца года.

"Уровень поддержки Украины и санкции должны быть такими, чтобы послать россиянам четкий сигнал: пришло время сесть за стол переговоров и закончить войну", – сказал Зеленский.

Он также призвал союзников увеличить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Пожалуйста, обеспечьте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю на то, что в январе или феврале удастся найти, так сказать, новый подход к новому составу Конгресса", – пояснил президент.

Он сообщил, что поставка 48 ракет для Patriot задерживается, поскольку соответствующий пакет еще не получил одобрения министра обороны США Пита Хэгсета. Даже после получения этой партии дефицит ракет для украинских систем ПВО останется значительным, добавил он.