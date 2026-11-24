В Азербайджане подготовлены предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год, которые будут представлены Кабинету министров.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, соответствующее решение принято на заседании профильной комиссии под председательством министра Анара Алиева.

Участники обсудили исполнение лимита на 2026 год и при формировании предложений на следующий год учли потребности работодателей, ситуацию на рынке труда, демографические тенденции, наличие местных кадров и потребность отдельных отраслей в квалифицированных иностранных специалистах.