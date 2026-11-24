В Азербайджане подготовили предложения по квоте трудовой миграции на 2027 год
Социальная защита
- 24 ноября, 2026
- 15:38
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В Азербайджане подготовлены предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год, которые будут представлены Кабинету министров.
Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, соответствующее решение принято на заседании профильной комиссии под председательством министра Анара Алиева.
Участники обсудили исполнение лимита на 2026 год и при формировании предложений на следующий год учли потребности работодателей, ситуацию на рынке труда, демографические тенденции, наличие местных кадров и потребность отдельных отраслей в квалифицированных иностранных специалистах.
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