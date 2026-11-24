Румыния поддерживает усилия Армении по вступлению в Европейский союз.

Как передает Report, об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Бухаресте.

"Мы поддерживали и продолжаем поддерживать усилия стран Западных Балкан, Молдовы, Украины, а также Армении в этом отношении. Европейский союз означает пространство для мира, возможность для процветания, поэтому мы его поддерживаем", - отметил он.

В свою очередь, Пашинян заявил, что стороны договорились вести более тесный политический диалог и разрабатывать совместные программы в областях.

"Сегодня мы всесторонне обсудили экономическую составляющую наших двусторонних отношений, подчеркнув важность развития торговли и инвестиций", - отметил он.

Они подчеркнули важность проведения бизнес-форумов и затронули вопрос возобновления работы Армяно-румынской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Дан и Пашинян отметили важность реализации практических программ в областях возобновляемой энергетики, высоких технологий, пищевой промышленности, фармацевтики и туризма.

Отметим, что стороны подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве.