В Словении ученик в маске напал на одноклассника с острым предметом
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 15:35
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В городе Чрномеле на юго-востоке Словении один ученик в маске напал на одноклассника с острым предметом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство STA со ссылкой на полицию.
Пострадавший получил легкие ранения.
В связи с инцидентом проводится расследование.
"Школа должна быть безопасным и располагающим к доверию местом, поэтому подобное насилие недопустимо, и нельзя не учитывать его серьезность", - говорится в заявлении полиции.
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