В городе Чрномеле на юго-востоке Словении один ученик в маске напал на одноклассника с острым предметом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство STA со ссылкой на полицию.

Пострадавший получил легкие ранения.

В связи с инцидентом проводится расследование.

"Школа должна быть безопасным и располагающим к доверию местом, поэтому подобное насилие недопустимо, и нельзя не учитывать его серьезность", - говорится в заявлении полиции.