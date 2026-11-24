ЗАО "Baku Steel Company" (BSC) приняло участие в Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

В деловую программу мероприятия вошли пленарное заседание, тематические сессии и встречи представителей деловых кругов. На форуме также обсуждались перспективы развития сотрудничества двух стран в металлургии, энергетике и инфраструктуре.

Заместитель генерального директора BSC Султан Аскаров, выступая на панельной сессии по передовым производственным технологиям и цифровой трансформации промышленности, рассказал о применении в компании автоматизации, искусственного интеллекта и цифровых решений для повышения эффективности производства и развития продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках мероприятия BSC заключило соглашение о намерениях с итальянскими компаниями Dismas Trading S.r.l. и Edgar H. Greenham & Co. S.r.l. От имени BSC документ подписал генеральный директор Камал Ибрагимов, от имени итальянских партнёров - президент Итало-азербайджанской торговой палаты (ITAZERCOM) Мануэла Тральди.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере продвижения бесшовных стальных труб BSC и расширения их продаж на итальянском рынке. Итальянские партнёры будут содействовать представлению продукции местным дистрибьюторам и конечным потребителям.

О КОМПАНИИ

ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа. Компания выпускает стальную продукцию для строительства, инфраструктурных проектов и промышленности. Бесшовные стальные трубы BSC производятся на производственной площадке "Азербору", расположенной в Сумгайыте.