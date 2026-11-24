В Азербайджане предлагается ввести 25-процентную льготу по подоходному налогу (налогу на прибыль) для субъектов малого предпринимательства, отвечающих определенным требованиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, соответствующий механизм предусмотрен проектом изменений в Налоговый кодекс.

Льгота будет предоставляться на пять лет предпринимателям, которые не менее двух лет работают в категории малого бизнеса, не имеют налоговой задолженности и не допускают сокращения оборота более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Обязательным условием также является соблюдение трудового законодательства в течение налогового года.

В ведомстве пояснили, что новый механизм направлен на поддержку устойчиво работающих малых предприятий, предотвращение искусственного занижения оборота и сохранение официальной занятости.

В качестве примера приводится предприятие, оборот которого в 2026 году составил 500 тыс. манатов, а в 2027 году - 700 тыс. манатов. При расходах в 300 тыс. манатов начисленный налог на прибыль составит 80 тыс. манатов.

При соблюдении установленных условий предприятие получит льготу в размере 20 тыс. манатов, заплатит 60 тыс. манатов вместо 80 тыс. манатов.