Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина нанесла удар по российскому грузовому судну "Спарта II" в Финском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, судно перевозило оружие и было законной целью для украинских военных.

"Мы все сделали правильно. Любое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любые подпадающие под санкции грузы – в которых может быть что угодно, – является для нас законной целью, будь то в территориальных водах России или в нейтральных водах", - сказал Зеленский.

По словам президента, данная атака является частью кампании Украины в ответ на продолжающиеся боевые действия РФ. В то же время он признал, что удар мог вызвать беспокойство у некоторых союзников Украины.

Отметим, что 21 ноября, в нейтральных водах Финского залива два БПЛА атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно.