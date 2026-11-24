Azərbaycanda aviasiya hadisələrinin araşdırılması qaydasında dəyişiklik edilib
İnfrastruktur
- 24 noyabr, 2026
- 15:41
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Nazirlər Kabineti "Aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması üzrə daimi komissiyanın fəaliyyət Qaydası"nda dəyişiklik edilməsi haqqında qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.
Qərara əsasən, hava limanının istismarçısı bir və ya bir neçə hava limanını qanuni əsaslarla istismar edən dövlət orqanı (qurumu), fiziki və ya hüquqi şəxs hesab ediləcək.
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