Badamdardakı sürüşmə ərazisində çatlar genişlənib
Ekologiya
- 24 noyabr, 2026
- 15:23
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Badamdardakı sürüşmə ərazisində çatlar genişlənib.
Bu barədə "Report"a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən (ETSN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin mütəxəssisləri Səbail rayonu, Badamdar–20-ci sahədə mütəmadi müşahidə və monitorinq işləri aparır.
Son monitorinqlər zamanı ərazidə sürüşmə prosesinin aktivliyinin davam etdiyi və mövcud çatlarda genişlənmənin baş verdiyi müəyyən edilib.
Hazırda ərazidəki vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.
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