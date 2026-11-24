Memarlıq və inşaatda yeni era və səhifə açılır
- 24 noyabr, 2026
- 14:53
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Bakıda insan mərkəzli memarlığı, rəqəmsal texnologiyanı və təhsil sahəsində müasir praktikanı birləşdirən Azərbaycan müəllif modeli təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində keçirilən tədbir "VR Global Group" tərəfindən təşkil edilib.
Novator-memar, inşaat məsələləri üzrə ekspert Muxtar Ərturanın "VR Standartları 2026" kitabı Prezident İlham Əliyevin iki min iyirmi altıncı ili "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan etməsi münasibətilə hazırlanıb.
Əsər beynəlxalq norma və standartlara istinadları yerli tətbiqlə əlaqələndirir. Təqdimatın əsas yeniliyi Muxtar Ərturanın hazırladığı rəqəmsal adaptiv erqonomik ölçü sistemi olub. VR adaptiv erqonomik əmsallarına əsaslanan sistem insanın fərdi bədən ölçülərini və istifadə ehtiyaclarını nəzərə alaraq məkanın layihələndirilməsi üçün ölçü təklifləri hesablayır. Yanaşmanın mərkəzində insan dayanır. Məqsəd uşaqların, böyüklərin, yaşlıların və fərqli fiziki imkanları olan şəxslərin rahatlığını, əlçatanlığını və təhlükəsizlik ehtiyaclarını nəzərə alan yaşayış mühiti formalaşdırmaqdır.
Təqdimatda kitab, rəqəmsal ölçü sistemi və VR Akademiyasının tədris modeli birlikdə tanıdılıb. Akademiyaya tələbə qəbulunun başladığı bildirilib. Tədris nəzəri bilikləri praktiki tapşırıqlar, real məkan təhlili və mühəndislik qərarları ilə əlaqələndirir. Proqramda planlaşdırma, elektrik, santexnika, işıqlandırma, havalandırma, isitmə və soyutma, mərhələli yoxlama və sənədləşmiş təhvil-təslim öyrədilir.
Şirkətlər üçün yanaşma layihədən icraya, texniki nəzarətdən auditə qədər işlərin sistemləşdirilməsini və əməkdaşların korporativ təlimini nəzərdə tutur.
Rəqəmsal nəticələr peşəkar qərarı dəstəkləyir, yerində mühəndis yoxlamasını əvəz etmir. İqtisadi hədəf təkrar işləri və material itkisini azaltmağa, sifarişçi maraqlarını qorumağa və keyfiyyət mədəniyyətini gücləndirməyə töhfə verməkdir. Əsas mesaj isə insan məkana deyil, məkan insana uyğunlaşdırılmalıdır, təhsildən praktikaya, icradan auditə.
VR Akademiya ilə +994 50 200 51 21, info@millistandart.az və ya www.vrakademiya.com saytı ilə əlaqəyə keçə bilərsiniz.