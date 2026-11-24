Madyar və Orban Zelenski ilə danışıqlar üçün Ukraynaya səfər edəcəklər
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 14:28
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Macarıstanın Baş naziri Peter Madyar noyabrın 24-də Zakarpatyaya (Ukrayna) yola düşəcək və burada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışıqlar aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madyar "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.
O, xarici işlər naziri Anita Orbanla birlikdə regiondakı bir neçə Macarıstan müəssisəsinə baş çəkəcək. Madyar, həmçinin Zakarpatyanın macar icmasının nümayəndələri ilə görüşəcək.
"Bu, Macarıstan Baş nazirinin 2015-ci ildən bəri Ukraynaya ilk səfəridir", - Madyar qeyd edib.
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