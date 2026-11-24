"Fənərbağça"nın iki futbolçusu "Şaxtyor"la oyunu buraxacaq
Futbol
- 24 noyabr, 2026
- 14:31
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Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun iki futbolçusu Ukrayna təmsilçisi "Şaxtyor"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının oyununda iştirak etməyəcək.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Marko Asensio və Nathan Ake Liqa mərhələsinin V turunun matçını buraxacaq.
Hər iki oyunçu zədə səbəbindən meydana çıxmayacaq.
Xatırladaq ki, "Şaxtyor" - "Fənərbağça" oyunu Londondakı "Stamford Bric" təşkil olunacaq. Qarşılaşma noyabrın 25-dən 26-na keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
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