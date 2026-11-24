Azərbaycan güləşçisi Sadiq Mustafazadə üç il müddətinə cəzalandırılıb
Fərdi
- 24 noyabr, 2026
- 15:51
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Azərbaycan sərbəst güləşçisi Sadiq Mustafazadə üç il müddətinə cəzalandırılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyindən (AMADA) məlumat verilib.
O, antidopinq qaydasını pozduğu üçün diskvalifikasiya olunub.
İdmançıdan götürülmüş nümunədə "19 norandrosterone" preparatı aşkarlanıb.
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