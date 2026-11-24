Nikuşor Dan: Rumıniya Ermənistanın Aİ-yə daxil olmaq səylərini dəstəkləyir
- 24 noyabr, 2026
- 15:53
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rumıniya Ermənistanın Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olmaq səylərini dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan Buxarestdə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşün yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Biz Qərbi Balkan ölkələrinin, Moldovanın, Ukraynanın, eləcə də Ermənistanın bu baxımdan səylərini dəstəkləmişik və dəstəkləməkdə davam edirik. Aİ sülh məkanı və rifah üçün imkan deməkdir, buna görə də biz onu dəstəkləyirik", - o qeyd edib.
Paşinyan isə bildirib ki, tərəflər daha sıx siyasi dialoq aparmaq və sahələr üzrə birgə proqramlar hazırlamaq barədə razılığa gəliblər.
"Bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin iqtisadi aspektlərini hərtərəfli müzakirə etdik, ticarət və investisiyaların inkişafının vacibliyini vurğuladıq", - o qeyd edib.
Onlar biznes-forumların keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və Ticarət-iqtisadi və Elmi-texniki Əməkdaşlıq üzrə Ermənistan-Rumıniya Komissiyasının işinin bərpa edilməsi məsələsinə toxunublar. Dan və Paşinyan bərpaolunan enerji, yüksək texnologiyalar, qida sənayesi, əczaçılıq və turizm sahələrində praktiki proqramların həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, diplomatlar Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalayıblar.