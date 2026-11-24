Азербайджанский борец вольного стиля Садыг Мустафазаде дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA).

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен 19-норандростерон.