Борец Садыг Мустафазаде дисквалифицирован на три года за допинг
Индивидуальные
- 24 ноября, 2026
- 16:31
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Азербайджанский борец вольного стиля Садыг Мустафазаде дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA).
В допинг-пробе спортсмена был обнаружен 19-норандростерон.
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