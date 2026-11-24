Полицейский во Франции предстанет перед судом за убийство подростка в Нантере в 2023 году, которое вызвало бурные протесты по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщает France24 со ссылкой на Апелляционный суд Версаля.

В суде сообщили, что против обвиняемого имеются достаточные доказательства по данному уголовному делу. Это решение может быть обжаловано в дальнейшем.

Видеозапись с мобильного телефона, на которой видно, как полицейский Флориан М. стреляет в 17-летнего Наэля Мерзука в упор в салоне автомобиля на оживленной улице, стала вирусной после смерти парня, что спровоцировало протесты.

Полицейского, который провел пять месяцев в предварительном заключении, а затем был освобожден в ноябре 2023 года, сначала должны были судить за убийство, но он обжаловал это решение. В марте апелляционный суд постановил, что его следует судить по менее тяжкому обвинению – насилие, повлекшее смерть. Но в июне этого года данное решение было отменено высшим судом Франции, что открыло путь к судебному рассмотрению дела полицейского по обвинению в убийстве.