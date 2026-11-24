Фонд Гейдара Алиева и Ватиканский Апостольский архив подписали новое соглашение об изучении и применении методов цифровой консервации.

Как сообщает Report, документ от имени Фонда подписал помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, находящийся с визитом в Ватикане. От имени архива соглашение подписал его префект Рокко Ронзани.

Документ продолжает сотрудничество, начатое меморандумом о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской Апостольской библиотекой и архивом, подписанным 10 сентября 2025 года.