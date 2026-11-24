Фонд Гейдара Алиева и Ватиканский Апостольский архив подписали соглашение о цифровой консервации
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 16:26
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Фонд Гейдара Алиева и Ватиканский Апостольский архив подписали новое соглашение об изучении и применении методов цифровой консервации.
Как сообщает Report, документ от имени Фонда подписал помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, находящийся с визитом в Ватикане. От имени архива соглашение подписал его префект Рокко Ронзани.
Документ продолжает сотрудничество, начатое меморандумом о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской Апостольской библиотекой и архивом, подписанным 10 сентября 2025 года.
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