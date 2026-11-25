Польша намерена ввести круглосуточную бесполетную зону вдоль границы с Украиной на востоке страны для повышения безопасности воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на польские медиа, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, соответствующее распоряжение уже направлено в правительственную группу по планированию работы кабмина и будет рассмотрено в ближайшие недели. Ожидается, что документ вступит в силу в конце декабря или начале января.

Томчик пояснил, что зона будет небольшой и охватит территорию на расстоянии от нескольких десятков километров от границы. Ее создание позволит польским военным летчикам использовать систему положительной идентификации воздушных объектов на основе радиолокационных данных, информации союзников, высоты и скорости полета.

По словам замминистра, это позволит принимать решения о возможном уничтожении объектов, нарушающих воздушное пространство Польши.

Он также отметил, что два месяца назад Польша первой в НАТО изменила процедуры идентификации воздушных объектов, отказавшись от необходимости визуального опознавания в пользу положительной идентификации.

Комментируя возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, Томчик заявил, что НАТО не поддерживает такую инициативу. По его словам, подобные решения требуют согласия всех членов альянса, которые несколько месяцев назад отказались от данной процедуры.