В ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с прогнозируемым на завтра усилением ветра.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Гяндже, Тертере, Барде, Дашкесане, Гёранбое, Мингячевире, Нафталане, Евлахе, Шеки, Гёйчае, Кюрдамире, Огузе, Габале, Исмаиллы в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.