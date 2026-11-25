В ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой
Экология
- 25 ноября, 2026
- 19:30
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В ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с прогнозируемым на завтра усилением ветра.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в Гяндже, Тертере, Барде, Дашкесане, Гёранбое, Мингячевире, Нафталане, Евлахе, Шеки, Гёйчае, Кюрдамире, Огузе, Габале, Исмаиллы в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
Yellow wind warning issued for parts of Azerbaijan on November 26
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