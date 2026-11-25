Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
Ekologiya
- 25 noyabr, 2026
- 19:18
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Noyabrın 26-da bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, Gəncə, Tərtər, Bərdə, Daşkəsən, Goranboy, Mingəçevir, Naftalan, Yevlax, Şəki, Göyçay, Kürdəmir, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllıda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
В ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой
Yellow wind warning issued for parts of Azerbaijan on November 26
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