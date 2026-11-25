В пакистанском городе Карачи в результате обрушения строящегося пятиэтажного здания погибли по меньшей мере три человека, еще 14 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на газету Dawn, инцидент произошел на строительной площадке, где в момент обрушения находились более 20 рабочих.

По словам представителя службы спасения Rescue 1122 Хассана Уль Хасиба Хана, здание с пентхаусом рухнуло, после чего спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших и 14 пострадавших. Все раненые были доставлены в больницу.

Предварительное расследование показало, что Управление по контролю за строительством провинции Синд (SBCA) выдало разрешение на возведение здания только до двух этажей. Однако владелец объекта нарушил утвержденный план.

После требования ведомства приостановить строительные работы владелец обратился в суд и добился запрета на дальнейшие действия SBCA. Впоследствии управление не предприняло дополнительных мер.

По словам заместителя комиссара Восточного округа Насруллы Аббаси, строительство здания находилось на завершающей стадии. Причины обрушения пока не установлены.

Полиция задержала трех подозреваемых, среди которых подрядчик и родственник владельца здания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.