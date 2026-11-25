Нефтяной танкер, нарушивший правила прохода, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, после инцидента на судне начался пожар.

"Несколько часов назад танкер, отключивший идентификационную и навигационную систему, проигнорировал предупреждения и зашел в запрещенную зону, где попал на мину, в результате начался пожар", - говорится в сообщении.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана снова предупредил об опасности маршрута вблизи побережья Омана, отметив, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем Тегерана.