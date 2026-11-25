Американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение с российской нефтяной компанией "Лукойл" о приобретении ее международных энергетических активов консорциумом, в который входит Корпорация международного развития финансирования США (DFC).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, сделка предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла" стоимостью $10 млрд на его зарубежные активы. Переговоры по соглашению продолжались более года.

Министерство финансов США, которое ввело санкции против "Лукойла" в октябре 2025 года, проверит сделку на соответствие требованиям национальной безопасности США.

Соглашение также предусматривает получение Вашингтоном доли будущей прибыли. При этом DFC получит долю в консорциуме, размер которой пока не раскрывается, а также место в совете директоров компании. Доля США будет приносить прибыль после того, как частные инвесторы консорциума вернут вложенный капитал и получат согласованную норму доходности.

Для завершения сделки необходимо одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По словам источника, знакомого с процессом, проверка может занять некоторое время с учетом масштабов зарубежных активов "Лукойла".