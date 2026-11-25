Первый этап масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября - начале декабря.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.

По его словам, планируется вернуть около 1 тыс. человек, однако обмен будет проходить в несколько этапов, поскольку провести его за один день вряд ли удастся.

"Первый этап должен состояться раньше Рождества. Конец ноября, начало декабря - это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", - отметил Буданов, уточнив, что процесс уже согласовывается с российской стороной.

Он также выразил надежду, что до конца года Украине удастся вернуть не только военнопленных, но и гражданских лиц. В частности, речь идет о возвращении жителей Запорожской и Херсонской областей.