Буданов: Обмен пленными между Украиной и РФ может начаться в декабре
- 25 ноября, 2026
- 20:01
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Первый этап масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября - начале декабря.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.
По его словам, планируется вернуть около 1 тыс. человек, однако обмен будет проходить в несколько этапов, поскольку провести его за один день вряд ли удастся.
"Первый этап должен состояться раньше Рождества. Конец ноября, начало декабря - это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", - отметил Буданов, уточнив, что процесс уже согласовывается с российской стороной.
Он также выразил надежду, что до конца года Украине удастся вернуть не только военнопленных, но и гражданских лиц. В частности, речь идет о возвращении жителей Запорожской и Херсонской областей.