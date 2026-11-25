Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 450 за тройскую унцию впервые с 28 августа 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют биржевые показатели.

По данным на 19:15 по Баку, стоимость золота снижалась на 3,33%, до $3 443,3 за тройскую унцию. К 19:35 стоимость фьючерса замедлила снижение до $3 445,9 за тройскую унцию (-3,26%).