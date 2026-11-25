Армия США в среду провела контролируемый взрыв около пяти тонн азида свинца - всего национального запаса этого вещества - на заводе по производству боеприпасов в городе Мидлтаун на юго-востоке штата Айова.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, военные приняли такое решение после того, как выяснилось, что из-за ухудшения состояния химических материалов и похолодания возникла угроза их неконтролируемого взрыва.

Операция вызвала обеспокоенность местных жителей возможным распространением токсичной свинцовой пыли и ее воздействием на здоровье и окружающую среду. Власти рекомендовали жителям в радиусе 8 км от объекта эвакуироваться. Для ограничения распространения загрязняющих веществ военные возвели вокруг зоны взрыва песчаные барьеры и использовали специальные гели и пены, а также тысячи галлонов воды.

На время операции ряд школ отменил занятия, а некоторые местные предприятия временно приостановили работу.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в социальной сети Truth Social.

"По предварительным сообщениям из Айовы, меры по минимизации последствий, принятые армией, значительно превзошли ожидания", - написал он.