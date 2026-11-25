Европейская комиссия не согласна с тем, что США относят Евросоюз к числу стран со структурным избытком производственных мощностей, и считает, что сами страны блока в большей степени подвержены этой проблеме.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Еврокомиссии.

"Мы решительно отвергаем предположение о том, что Европа является источником структурного избытка производственных мощностей. Напротив, Европа относится к числу тех, кто в наибольшей степени подвержен этой проблеме", – отметил он.

По его словам, ЕС и США разделяют обеспокоенность глобальным избытком производственных мощностей, значительная часть которого обусловлена государственной политикой и сосредоточена в третьих странах. При этом в Еврокомиссии выразили сожаление в связи с отсутствием совместных действий по этому вопросу.

Представитель ЕК также заявил, что Брюссель продолжит сотрудничество с Вашингтоном в рамках реализации ранее опубликованного совместного заявления по торговле, а также изучит возможности введения новых тарифных исключений или снижения пошлин.

Он подчеркнул, что согласно совместному заявлению, совокупная ставка пошлин на товары из ЕС не должна превышать 15%. По его словам, любые меры по итогам американского расследования должны полностью соответствовать этому ограничению, в том числе с учетом уже действующих пошлин.