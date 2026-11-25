UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" və "Barselona" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 25 noyabr, 2026
- 20:40
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda qarşılaşacaq "Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.
"Sabah": Stas Pokatilov (k), Stiv Solvet, Rəhman Daşdəmirov, Kristian Nvaçukvu, Umarali Raxmonaliyev, Xəyal Əliyev, İvan Lepinitsa, Timoteuş Puxaç, Erivaldo Almeyda, Ksander Severina, Du Keyros, Akim Zedadka.
"Barselona": Joan Qarsiya, Alexandro Balde, Qavi, Fermin Lopes, Pedri, Qabriel Jezus, Karim Adeyemi, Antoni Qordon, Cerard Martin, Frenki de Yonq (k) Jül Kunde.
Xatırladaq ki, bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək "Sabah" - "Barselona" oyunu saat 21:45-də start götürəcək.
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