Cəlilabad rayonunun bir hissəsi susuz qalıb
İnfrastruktur
- 25 noyabr, 2026
- 19:45
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Cəlilabad rayonunda içməli su təchizatında fasilə yaranıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisindən keçən 110 mm-lik magistral içməli su xəttində qəza baş verib.
Bu səbəbdən rayonun bir hissəsinə suyun verilişi dayandırılıb.
Hazırda qəza nəticələrinin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
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