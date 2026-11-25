США разрешили SpaceX развернуть до 1 млн спутников в космосе
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 21:46
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила компании SpaceX Илона Маска развертывание до 1 млн спутников, предназначенных для создания орбитальных дата-центров.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее в этом году SpaceX обратилась к регулятору за разрешением разместить на орбите до 1 млн вычислительных модулей. Они будут обрабатывать большие объемы данных, используемых на Земле.
По данным FCC, одобренная спутниковая система под названием Starmind призвана удовлетворить стремительно растущий спрос на вычислительные мощности, в том числе со стороны технологий искусственного интеллекта.
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