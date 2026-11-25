Еврокомиссия не планирует разблокировать около €210 млрд российских активов как минимум в течение 35 лет.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

По его словам, в рамках программы ERA, принятой ЕС и странами G7 в 2024 году, основная сумма займа Украине в размере €45 млрд и проценты по нему должны выплачиваться за счет доходов от реинвестирования российских активов. Срок погашения кредитов установлен до 2042 года, а общие выплаты по программе могут составить около €70 млрд.

Кроме того, 18 ноября Еврокомиссия предложила выделить Киеву в 2027 году еще €70 млрд: €45 млрд за счет ЕС и €25 млрд - иностранных партнеров. Уйвари подтвердил, что Брюссель намерен погашать эти займы за счет доходов от замороженных российских активов.

Таким образом, общий объем кредитов, которые ЕК рассчитывает вернуть за счет этих средств, достигнет примерно €140 млрд. По данным Euroclear, ежегодные доходы от российских активов составляют €3–4 млрд, поэтому на расчеты с кредиторами может потребоваться не менее 35 лет.