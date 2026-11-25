Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана представил график приема на декабрь 2026 года.

Report представляет данное расписание:

Принимающее лицо День приема Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 1 Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 2 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 3,17 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 4,11,25 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 7 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 8 Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 9 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 10 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 11 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 14 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 15 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 16 Саттаров Орхан Раджаб оглу Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 18 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 21 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 22 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 23 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 23 специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 24 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 25 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 25 * * * Усубов Рамиль Идрис оглу Совет безопасности Азербайджанской Республики секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики 28

Центр приема граждан расположен по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр 1111.