UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" "Barselona" ilə matçda fərqi azaldıb - Yenilənir-7
- 25 noyabr, 2026
- 23:09
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"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda beşinci qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda ev sahibləri hesab arasındakı fərqi azaldıblar - 1:4.
63-ci dəqiqədə Coy Lens Mikels rəqib komandanın qapısına yol tapıb.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda dördüncü qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalılar hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırıblar - 4:0.
60-ci dəqiqədə Qabriel Jezus adını tabloya yazdırıb.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda üçüncü qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalılar hesab arasındakı fərqi artırıblar - 3:0.
55-ci dəqiqədə Karim Adeyemi fərqlənib
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda ikinci qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalılar hesab arasındakı fərqi artırıblar - 2:0.
51-ci dəqiqədə Entoni Qordon dubl müəllifi olub.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda ikinci hissə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalıların hesabdakı üstünlüyü davam edir - 1:0.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda ilk hissə yekunlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalılar fasiləyə üstün yollanıblar - 1:0.
31-ci dəqiqədə Entoni Qordon fərqlənib.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda ilk qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilirən matçda kataloniyalılar hesabı açıblar
31-ci dəqiqədə Entoni Qordon fərqlənib.
"Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyunu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, matç Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilir.
Qarşılaşmanı şotlandiyalı FIFA referisi Nikolas Uolş idarə edir.