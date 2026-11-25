Израиль пытается втянуть США в новую войну против Ирана, обвиняя Тегеран в разработке химического оружия и сокрытии этой деятельности на фармацевтических заводах.

Как сообщает Report", об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Цель - обмануть США и через них развязать новую войну, тем самым подвергая опасности жизни больных в Иране", - говорится в заявлении.

По словам Арагчи, Израиль не присоединился ни к одной конвенции о запрете ядерного, химического или биологического оружия, атаковал семь стран региона и удерживает под оккупацией территории трех из них.

"Только за последний год Израиль втянул США в две безрезультатные войны против Ирана", - подчеркнул министр.

Отметим, что министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что Иран работает над созданием химического оружия, и пообещал, что они этого не допустят.