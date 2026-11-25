Германский концерн Bayer договорился с китайской фармацевтической компанией Hansoh Pharma о приобретении прав на экспериментальный препарат против рака HS-20122 на сумму до $3,25 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Bayer.

Сделка предоставляет концерну права на разработку, производство и продажу препарата по всему миру, за исключением Китая, включая Тайвань. Bayer выплатит партнерам $150 млн авансом, а еще до $3,1 млрд Hansoh Pharma сможет получить по мере достижения согласованных этапов разработки. Кроме того, предусмотрены отчисления от будущих продаж.

HS-20122 относится к классу конъюгатов антител (ADC), которые позволяют воздействовать непосредственно на раковые клетки, снижая повреждение здоровых тканей. Препарат находится на ранней стадии клинических испытаний и разрабатывается для лечения распространенных солидных опухолей, в том числе определенных видов рака легких.

Ранее, в октябре, Hansoh Pharma заключила соглашение с швейцарской Roche о сотрудничестве в разработке препаратов класса ADC. Потенциальная стоимость той сделки превышает $15 млрд.