Верховный Меджлис Нахчыванской АР на очередном пленарном заседании осенней сессии в первом чтении приняли законопроект "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2027 год".

Как сообщает местное бюро Report, выступивший на заседании министр финансов Нахчывана Гасан Исмаилов сообщил, что проект закона подготовлен с учетом приоритетов и экономических реалий. Основной подход в бюджетной политике заключается в создании финансового обеспечения экономического развития, а также в полном выполнении социальных и стратегических обязательств государства, повышении эффективности использования бюджетных ресурсов и сохранении долгосрочной фискальной устойчивости.

Предоставив информацию об основных показателях проекта бюджета, Г. Исмаилов отметил, что доходы в 2027 году прогнозируются в размере 510 млн манатов, что на 26,8 млн манатов (5,6 %) больше по сравнению с прогнозируемыми бюджетными доходами 2026 года.

В 2027 году для регулирования доходов и расходов бюджета Автономной Республики предусматривается выделение дотации из государственного бюджета Азербайджанской Республики в размере 198 млн манатов. Сумма дотации, составляющая 38,8 процента бюджетных доходов, по сравнению с утвержденным бюджетом 2026 года меньше на 13,6 млн манатов (6,4 %). Этот показатель составляет 9,9 % ВВП Нахчыванской АР.

Министр сообщил, что сравнение прогнозируемых на 2027 год доходов за пятилетний период показывает рост местных доходов и снижение зависимости бюджета от дотаций. Так, доля дотации, выделяемой из государственного бюджета Азербайджана, в бюджетных доходах Автономной Республики снижена с 75,5 до 38,8 процента, финансовая устойчивость значительно укреплена.

В завершение своего выступления министр финансов подчеркнул, что представленный бюджетный проект будет служить сохранению фискальной устойчивости и финансовой дисциплины, укреплению социально-экономической стабильности, а также устойчивому развитию Нахчыванской Автономной Республики.