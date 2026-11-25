В Египте в результате возгорания автоцистерны с нефтепродуктами погиб 21 человек, еще 15 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что автомобиль, перевозивший нефтепродукты, перевернулся и загорелся на главной кольцевой автодороге в египетской мухафазе Гиза.

Других деталей не приводится.