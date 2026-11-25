В Египте при возгорании автоцистерны после ДТП погиб 21 человек
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 22:42
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В Египте в результате возгорания автоцистерны с нефтепродуктами погиб 21 человек, еще 15 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что автомобиль, перевозивший нефтепродукты, перевернулся и загорелся на главной кольцевой автодороге в египетской мухафазе Гиза.
Других деталей не приводится.
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